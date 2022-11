LIVE – Trevisan-Fernandez 0-6 0-4 | Italia-Canada | BJK Cup 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ile latestuale della sfida tra Martinae Leylah, valevole come secondo incontro di, preliminari della Billie Jean King Cup. A Glasgow entra nel vivo il confronto che vede impegnate le ragazze di Tathiana Garbin, chiamate a conquistare il secondo punto messo in palio. A provare ad ottenerlo sarà la numero uno d’, Martina, opposta alla forte, favorita dalla superficie e avanti anche secondo i bookmakers. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di oggi, giovedì 10 novembre. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING Segui ilsu Sportface.it CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E ...