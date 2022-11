(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA MATTINATA DEI: TUTTI I RISULTATI 16.59: Gabrielea sorpresa vince il titolo con 2’04?77, personale e nuovo numero 3 di sempre in Italia in questa specialità, secondo posto per Stefano Saladini con 2’06?07, ottavoallin Italia e personale,posto Alessandro Fusco con 2’06?48 16.55: Alessandro Fortini con 2’08?56 si aggiudica la terza batteria 16.52: La seconda serie dei 200va a Iacopo Bugli in 2’12?52. In testa resta sempre Viberti 16.48: Ludovico Blu Art Viberti vince la prima serie in 2’10?55 16.47: Partita la prima serie dei 200uomini 16.45: Giordana Artic vince la prima serie degli 800 stile con il ...

OA Sport

11.30: Non sono riusciti a staccare il biglietto per il Mondiale Rivolta, Scalia, De Tullio e la coppia della farfalla femminile azzurra, Bianchi e Di Liddo. Nel pomeriggio tanti i tentativi di ...Si apre oggi la due giorni dei campionati italiani invernali in vasca corta a Riccione che serviranno a completare la squadra azzurra che andrà ai Mondiali di metà dicembre ad Abu Dhabi. Le gare si ... LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Marco Orsi tricolore nei 100 misti. Mancini terzo tempo all time nei 200 rana Terza e ultima giornata di round robin delle Next Gen ATP Finals. All'Allianz Cloud di Milano tocca ancora ai nostri tre azzurri. Apre Arnaldi contro Lehecka, poi Nakashima sfida Passaro, con i quattr ...Il tecnico della Juventus e la grande passione per l'ippica. Nuova affermazione per la scuderia in cui, tra i soci, c'è il livornese ...