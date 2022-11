LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Cerasuolo e Pilato padroni nella rana! Seconda sessione alle 16 15

Leggi su oasport

11.28: Si chiude qui una primadi gare non esaltante. Le colse migliori si sono visterana con Simonee Benedettache hanno fatto segnare tempi sotto al limite di qualificazione per Melbourne ma con già la qualificazione in tasca 11.26: La zampata di Ilaria Bianchi che si aggiudica il titolo tricolore con 57?22, tempo che non otteneva da tempo, secondo posto per Elena Di Liddo con. 57?48, terza Giulia D'Innocenzo con 57?78 11.21: Elena Capretta domina la penultima batteria con. 57?85, record personale e quinto tempo all time. Ora Bianchi, Di Liddo nell'ultima serie 11.19: Laserie va a Sara Gusperti con 1'00?22 11.17: Andrea Ambra Pescio si aggiudica la prima serie dei 100 farfalla con ...