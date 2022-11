LIVE Italia-Angola 1-2 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | comincia il secondo tempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-CILE DIFEMMINILE DALLE 12.30 INIZIA IL. FORZA RAGAZZI, RIBALTIAMOLA! 19:18 L’è già in campo. Gli azzurri devono ribaltare la gara per poter accedere in semifinale. 19:12 Ci prendiamo una piccola pausa, a tra poco con il. Determinanti sono stati due guizzi dei nostri avversari, Pinto e Da Silva, autori di due grandissime reti. L’manovra bene da squadra ma raramente riesce a concretizzare. I presupposti per ribaltare la gara ci sono tutti. FINISCE IL PRIMO. GLI AZZURRI A SORPRESA SONO SOTTO 2-1 ALL’ARENA ALDO CANTONI. 0:31 ...

