LIVE Cocciaretto-Andreescu 6-7 3-4 | Italia-Canada BJK Cup 2022 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio lungolinea e volèe vincente dell’azzurra, che prova a non mollare. 5-3 Break. Colpisce male il dritto in uscita dal servizio. La nordamericana serve ora per il match. 30-40 Palla break. Profondissimo il rovescio al centro della canadese. Palla break delicatissima. 30-30 In corridoio di pochissimo il rovescio di. 15-30 Servizio vincente dell’azzurra. 0-30 Lungo il rovescio della tennista anconetana. 0-15 Doppio fallo. 12:59 In corso il trattamento medico alla coscia sinistra, peraltro già fasciata sin dall’inizio. 12:56 Medical time out richiesto dall’azzurra. 4-3 Game. Servizio, dritto incrociato e volèe. La campionessa Slam torna a ...