LIVE Cocciaretto-Andreescu 3-2 | Italia-Canada BJK Cup 2022 in DIRETTA | arriva il controbreak della canadese

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto in avanzamento vincente di. 15-0 Stavolta il nastro colpito dallaaccomoda la palla sul rovescio di. 4-2 BREAK! Lungo il dritto diin uscita dal servizio.che torna avanti di un break. 30-40 Palla break. Telefonata la smorzatanordamericana. Elisabetta cie piazza il passante in corsa di rovescio. 30-30 Il nastro dimette in difficoltà l’azzurra, che aveva in mano lo scambio. 15-30 Sul nastro il drittomarchigiana. 0-30 Passante in corsa di dritto stupendo disul quale la ...