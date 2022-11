L' Iran ha rilasciato Alessia Piperno | Meloni ai genitori | Sta tornando in Italia

(Di giovedì 10 novembre 2022) "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiè stata rilasciata dalle autoritàiane e si appresta a tornare in. Il presidente del Consiglio. Giorgia, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a cheriabbracci i familiari, ha informato i suoinel corso di una telefonata". Con questa nota Palazzo Chigi ha reso noto che la trentenne romana farà a breve ritorno inera stata arrestata nel giorno del suo compleanno, lo scorso mercoledì 28 settembre, a Teheran, dove erano in corso le proteste scaturite dalla morte di Mahsa Amini. Dopo quattro giorni di silenzio senza sue notizie, la famiglia ha ricevuto una telefonata: "Mi hanno ...

In passato ci avevano provato senza successo, Marocco, Egitto e una cordata Libia - Tunisia. "... Sebbene un reportdalla stessa Fifa nel 2017 dichiari che non ci sono prove definitive a ...... dopo aver accettato il mandato dal presidente israeliano Herzog, haalcune ... protezione dei diritti civili di ogni cittadino, lotta al terrorismo, azione contro l'e il suo nucleare ...La polizia spara sui manifestanti che in Iran protestano per la morte della 16enne Nika Shakarami Continua la repressione violenta delle proteste da parte delle forze di sicurezza iraniane. La polizia ..."L'Iran dovrebbe essere espulso dalla Coppa del Mondo". Torna a parlare Sepp Blatter: l'ex presidente della FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blick, assicurando ...