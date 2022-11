L' Iran ha rilasciato Alessia Piperno | Meloni ai genitori | Sta tornando in Italia

La giovane blogger italiana tenuta in prigione per quasi due mesi intorna a casa. Il premier ... le parole di Letta Al momento la ragazza e la famiglia Piperno non hannoalcuna ...La clinica in cui è stata ricoverata hauna dichiarazione su Instagram secondo cui Mahsa ... Con la morte di Mahsa, proteste e marce si sono diffuse in diverse città dell'e continuano ...Iran, rilasciata dal carcere Alessia Piperno - L'annuncio nella nota di Palazzo Chigi: "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata ...Alessia Piperno, la 30enne italiana arrestata il 28 settembre scorso in Iran, è stata rilasciata ed è tornata in Italia. L’aereo che ha riportato la giovane a Roma è atterrato intorno alle 17.10 all’a ...