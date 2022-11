L’imprenditore Angelo Bonomelli trovato morto | narcotizzato e rapinato | 4 arresti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Entratico. Nessuna morte “naturale”, come sembrava in un primo momento. Il noto imprenditore di Trescore Balneario, patron di Villa Ortensie, è statosenza vita nella sua auto dopo essere statoa scopo di rapina, hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Bergamo che hanno arrestato 4 persone con l’accusa di omicidio e rapina in concorso. Le indagini hanno avuto inizio la notte dell’8 novembre quando il figlio, preoccupato dal mancato rientro del padre, ha sporto denuncia ai carabinieri di Bergamo. Le ricerche hanno consentito già in tarda mattinata di rintracciare il Suv in uso all’anziano, individuato dai militari all’interno di un parcheggio pubblico nel comune di Entratico: sul sedile del conducente, accasciato, c’era il corpo esanime ...