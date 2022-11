L’imprenditore Angelo Bonomelli | patron di villa Ortensie | trovato morto | narcotizzato e rapinato | 4 arresti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Entratico. I Carabinieri della Compagnia di Bergamo al termine di un’intensa attività investigativa hanno arrestato 4 persone accusate di omicidio e rapina in concorso. Le indagini hanno avuto inizio la notte dell’8 novembre quando il figlio di, noto imprenditore bergamasco, ottantenne, residente a Trescore Balneario, preoccupato dal mancato rientro del padre, sporgeva denuncia alla Stazione Carabinieri di Bergamo Principale. Le ricerche avviate nell’immediatezza consentivano già in tarda mattinata di rintracciare il Suv in uso all’anziano che veniva individuato dai Carabinieri all’interno di un parcheggio pubblico nel comune di Entratico: sul sedile del conducente, accasciato, il corpo esanime dell’uomo. Nonostante l’assenza di evidenti lesioni sul corpo ed una scena che non lasciava presagire ad una morte violenta, i Carabinieri si ...