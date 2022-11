Liga | il Valencia di Gattuso schianta il Betis | Rayo-Celta pari LIVE il Real Madrid

(Di giovedì 10 novembre 2022) Questa sera si disputano tre posticipi del turno infrasettimanale nella, in campo per la 14esima giornata di campionato spagnolo. Si parte...

...00 Costa Rica - Nigeria 2 - 0 13:00 Panama - Arabia Saudita 1 - 1 17:00 Iran - Nicaragua 1 - 0 CALCIO - LA19:00 Rayo Vallecano - Celta 0 - 0 20:00- Betis 1 - 0 21:30 R. Madrid - Cádiz ......00 Costa Rica - Nigeria 2 - 0 13:00 Panama - Arabia Saudita 1 - 1 17:00 Iran - Nicaragua 1 - 0 CALCIO - LA19:00 Rayo Vallecano - Celta 0 - 0 20:00- Betis 1 - 0 21:30 R. Madrid - Cádiz ...Confermato il pronunciamento del Tribunale e respinto il ricorso di Bruxelles. Sugli aiuti da 75 milioni accuse su supposizione, non dimostrate coi fatti ...07:34:36 Il calcio spagnolo si divide in due: da una parte il Real Madrid, 35 scudetti in bacheca, dall’altra il Barcellona, 26 scudetti. Ogni tanto spunta un’outsider, come l’Atlético Madrid nel 2020 ...