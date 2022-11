Liga 2022 2023 | Muriqi stende l’Atletico Madrid | crisi senza fine per il Siviglia

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Prosegue il turno infrasettimanale, il quattordicesimo della. Cade ancora, che nelle ultime tre partite ha conquistato un solo punto. Questa sera i Colchoneros sono usciti sconfitti a Maiorca, con gol decisivo dell’ex Lazio. Annullata poi una rete dell’1-1 a Morata per fuorigioco. Al terzo posto in classifica sale la Real Sociedad, che si impone 2-1 a. Continua la stagione da incubo della squadra di Sampaoli, che incassa la settima sconfitta di questo inizio di campionato. Padroni di casa costretti a giocare addirittura in nove uomini per quasi sessanta minuti. Un primo rosso è stato assegnato a Rakitic al 28°, sei minuti dopo la medesima sorte è toccata a Nianzou. Non basta la rete di Mir, perché per gli ospiti ...