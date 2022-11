Liberata Alessia Piperno | Tajani | Una bella notizia per tutti

Piperno è statagrazie a un intenso lavoro della diplomazia italiana", lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la liberazione in Iran della giovane italiana."...Piperno è statagrazie all'intenso lavoro della diplomazia italiana, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per risolvere questo caso. Il presidente del consiglio ha informato ...Alessia Piperno è stata finalmente liberata, come annunciato dal governo italiano in occasione di giovedì 10 novembre del 2022. La donna era stata catturata dalle autorità iraniane in occasione del ...Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il ...