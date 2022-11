Levante furiosa al pronto soccorso con la figlia | «Resto fuori» | ma alla polemica rispondono i medici

Il Fatto Quotidiano

Inoltre, Keanu Reeves riesce sempre a dare ai suoi personaggi quell'aria drammatica,ma allo stesso tempo composta, tipica dei paesi del SolA Sestriunagrandinata ha danneggiato le persiane di molti palazzi e sfondato il parabrezza di decine di auto. Nel centro storico di Lavagna e in altre cittadine del Tigullio le ... Levante furiosa al Pronto Soccorso: “Ok, resto fuori ma i genitori sono due ed è bene che entrino… "Capisco i medici che mi stanno scrivendo e dicono 'intasate gli ospedali', 'non c'era bisogno che andaste lì', 'potevate aspettare il pediatra'. No, perché non aspetto - essendo madre da nove mesi - ...