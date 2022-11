Lettera allo studente investito in bici a Milano

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ciao; ora che conosco il tuo nome, il tuo cognome, anche il tuo viso grazie alla foto sorridente che i tuoi compagni di classe hanno appeso a scuola e che i quotidiani hanno ripubblicato; ora che so tutto questo, dicevo, comunque continuo a scorgere attorno a te la stessa indeterminatezza che avevo colto il giorno dell’incidente; quando, avendo riconosciuto dalle prime foto su internet l’angolo e il binario della strada che ho attraversato ogni giorno per un intero anno scolastico, mi era sorto il pensiero che potessi essere alunno del liceo in cui avevo insegnato fino a poco fa; e anche se è poi emerso che frequentavi quello vicino, non mi è venuta meno la preoccupazione che avresti potuto essere uno dei miei ex alunni, o magari uno degli attuali; e che avrei potuto esserci io a osservare dal marciapiede o a dover contenere lo sgomento della notizia che si diffonde nei corridoi; per ...