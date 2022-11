L' errore di Palazzo Chigi sui migranti che ha scatenato la reazione della Francia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Con l’accoglienzanave Ocean Viking nel porto di Tolone, si sarebbe dovuta chiudere una questione che suscitava scalpore dalla scorsa settimana. Mentre nel 2018 il rifiuto italiano di aprire i porti alle navi di soccorso delle ong, come l’Aquarius, aveva subito suscitato una forte tensione fra Roma e Parigi, facendo di fatto iniziare un lungo periodo di crisi, questa volta si rileva una sorta di compromesso che sarebbe stato negoziato direttamente fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni a margine del vertice di Sharm El Sheik, segno anche di una capacità di dialogo diretto. Tutto bene quindi? Non esattamente, perché dietro questa novità che avrebbe potuto segnare un nuovo corso per le relazioni fra Italia e, si nascondono una serie notevoli di complicazioni. Con l’accoglienza innave battente ...