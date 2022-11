L’avvocato Bernardini De Pace parla di Totti | “Ci siamo separati Non è stato accolto l’accordo | a lui non piaceva” C’è lo zampino di Noemi Bocchi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Ciao core”. Lo scrive Dagospia dando una nuova notizia clamorosa sulla ‘soap’ con protagonisti Francescoe Ilary Blasi. Di cosa si tratta? Pare che il rapporto tra l’ex capitano giallorosso eAnnamariaDesia arrivato al capolinea. “Nella vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5% giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è, anche perché nonal mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e”, ha spiegatoal Corriere. Il sito aggiunge: “Le due opposte squadre di difesa dunque avevano miracolosamente trovato un accordo ritenuto conveniente per entrambe le parti, ma i loro clienti lo hanno bocciato. Per l’ennesima volta”. E il ...