Laurea ad honoris causa per Malagò | “Sono onorato | una cosa bellissima ed inaspettata”

CATANZARO/ L'Università Magna Graecia di Catanzaro ha conferito lacausa in Scienze e Tecniche dello Sport e della Attività Motorie Preventive ed Adattate a Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico nazionale italiano, e Luca Pancalli, ...Una storia professionale di lunga data in cui non poteva mancare il doveroso riconoscimento dellaCausa in Ingegneria Meccanica conferitagli dal Politecnico di Torino il 24 novembre ...Laurea ad honoris causa per il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Sono onorato, una cosa bellissima ed inaspettata" ...CATANZARO (ITALPRESS) – “La Federginnastica ha messo in moto tutto il necessario per far venire alla luce la verità. Si definiranno le responsabilità, ove ci fossero”. Lo ha detto il presidente del Co ...