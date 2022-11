Laura Pausini e la malattia che le ha fatto mancare la voce | Trauma annunciato

Tre anni e mezzo. In oltre trent'anni di carriera Biagio Antonacci non era mai stato così a lungo lontano dai palchi: "L'ultima data fu quella del tour cona Cagliari, nell'estate del 2019. Nell'autunno del 2020 avrei dovuto fare una serie di piccoli concerti al Teatro Carcano di Milano, raccontandomi chitarra e voce, poi la pandemia ha ...... show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más,- Piacere di conoscerti, All or ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L'ultima volta era stato in tour con Laura Pausini a Cagliari. E nonostante tutta l'esperienza che mi porto dietro, ero un po' timoroso: quale sarà e come sarà ora il pubblico E invece...". E invece ...