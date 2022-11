L' Ateneo pisano lancia un podcast per ' costruire la pace' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Riflessioni sull'attualità nelle tre puntate firmate Pisa University Press. Già disponibili sulle principali piattaforme ...Oltre all', il progetto quadriennale coinvolge l'Enea insieme ad altri 15 partner di altri nove paesi. Finanziato con circa 2,8 milioni di euro, 300mila dei quali al solo, ... L'Ateneo pisano lancia un podcast per 'costruire la pace' Aumentare la sicurezza dei reattori nucleari e diminuire le conseguenze radiologiche di indicenti severi come quello di Fukushima. E’ questo uno degli ...«Molti organismi, appartenenti sia al regno vegetale che animale, sono spesso privi di una nota importanza nei vari ecosistemi sia naturali che antropizzati» spiega Stefano Benvenuti docente ...