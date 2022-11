Landini al governo | “Il terreno su cui agire riguarda anche le pensioni e la questione salariale”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA – “Abbiamo indicato alche ilsu cuilee la. Abbiamo chiesto di aumentare il netto in busta paga e per farlo bisognasu contratti”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, uscendo ieri da Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni. “C’è un provvedimento sulla decontribuzione che scade a fine anno e quello va confermato e va aumentato nella manovra, così come serve aumentare detrazioni per i lavoratori in rapporto all’aumento dell’inflazione”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.