L' America si arricchisce con il gas venduto all' Europa

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 novembre 2022) Settanta miliardi di dollari. A tanto ammontano le esportazioni Usa di metano liquido nel 2022 e il 60 per cento di esse è destinato al Vecchio continente. Ecco chi sono i magnati del gas naturale liquido e quali sono i loro piani. Chesapeake, Cheniere, New Fortress Energy: sono nomi che probabilmente non vi dicono niente. Ma quando saprete che queste sconosciute aziende hanno messo a segno performance in borsa tra il 51 e il 116 per cento negli ultimi dodici mesi, e hanno ottenuto questo straordinario exploit grazie a Vladimir Putin, di sicuro il vostro interesse si sarà già risvegliato. Si tratta di societàne che producono e vendono gas naturale e stanno approfittando a man bassa della crisi energetica europea. Negli anni scorsi gli Stati Uniti sono diventati, grazie al «fracking» che sfrutta la pressione dei liquidi per provocare delle fratture negli strati ...