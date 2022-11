La visione di Poste convince il mercato. E i dati sono incoraggianti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 novembre 2022) In Borsa i conti e i risultati industriali distati accolti con forte domanda sul titolo. Il punto rilevante non è tanto nei buonifinanziari del gruppo ma nel consolidamento di posizioni forti nelle attività principali, con un ottimo andamento del settore pacchi, in cui tornano i ricavi, e crescita sia nella vendita e gestione di prodotti finanziari, sia di quelli assicurativi, con il comparto vita in fortissima espansione, con un 23 per cento in più su base annua, per una raccolta di 460 milioni solo nel terzo trimestre 2022.risultati solidi e arrivano dopo cheha attraversato la pandemia, con le occasioni di maggiore business per le consegne ma anche la necessità di essere all’altezza di una domanda molto aumentata, anche a supporto dell’attività delle grandi ...