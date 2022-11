La tristezza inconsolabile degli influencer del pacifismo per i successi della resistenza ucraina

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quando lariconquista città e territori strappandoli al giogo sanguinario dell’invasore, l’atteggiamento del pacifista è diciamo così variabile: a volte, infatti, chi invoca il dovere moraleresa si limita al disappunto, mannaggia io avevo detto che li sventravano in ventiquattr’ore e mortacci loro guarda che roba; altre volte, invece, quello strategapace via raduno sindacal-arcobaleno (ma così, en touriste, tra amici che disegnano Zelensky col naso adunco e accademici del fronte “Nato go home”, mica Putin), altre volte, stavamo a ddì, il pacifista che assiste a un avanzamento dei criminali nazisti drogati omosessuali ucraini che si difendono rimugina – e in profundo si augura, così l’analisi geopolitica da prime time trova conferma – che quegli altri, siccome han preso una botta, ...

doppiozero

... dove si presenta una regista teatrale argentina, Clara mentre piange, dopo qualche ... " Trasformiamo la commozione, il dolore e lain creazione", dice ai suoi compagni di ...... perché l'ovvio consiglio di provare a parlarne, come fai tu, non funziona se l'si ... come si prendesse un pezzetto diper rendertela più leggera. È come gli dicessi 'non sei ... L'amore è finito | Marco Ercolani, Lucetta Frisa