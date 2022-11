La tragica morte della migliore amica di Giaele De Donà | “Ha avuto un malore in acqua” | la dolorosa confessione

(Di giovedì 10 novembre 2022)De, accusata dal resto dei vipponi di parlare pocosua vita privata, in realtà ha raccontato molti aspetti da quando è dentro il Grande Fratello Vip, compresa lasuadel cuore. Ladimortamente: “E’ annegata” Questa estate io ho perso una delle mie migliori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ora, purtroppo, arriva lanotizia. Non c'è stato niente da fare per l'insegnante di religione di Maglie che, dopo avere lottato per quasi due giorni tra la vita e la, è spirata nelle ...Assieme a Calabrò sono accusati del sequestro e delladella giovane Mazzotti anche Antonio ... Una storiaÈ stata la prima vittima innocente della lunga stagione dei rapimenti a scopo di ...È venuto a mancare in queste ultime ore uno dei più grandi artisti degli ultimi anni. Era uno dei cantanti più amati di sempre.Intanto la procura di Forlì ha aperto un'indagine (a carico di ignoti) con ipotesi di istigazione al suicidio dopo la morte dell'uomo intervistato da Le Iene ...