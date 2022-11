LA TERZA MAGLIA DELLE CROCIATE | IN STILE ANNI ’90 E FIRMATA DA ERREA’ SPORT

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un ritorno agli90 con una fantasia geometrica d’effetto. Erreàe Parma Calcio svelano lache leindosseranno, per la prima volta nel corso della stagione 22/23, durante la partita Parma-Juventus Women, in programma sabato 19 novembre allo stadio Ennio Tardini di Parma. La divisa è già disponibile presso lo store del Tardini e sullo shop online Parma Calcio (CLICCA QUI). La fantasia attira subito l’attenzione e si ispira ad una celebre utilizzata da Erreà in passato: in scala di ciano, blu e giallo, questa è posta sul lato destro della divisa. Il collo a giro è di colore blu come il bordo manica, ed è rifinito dal para-sudore personalizzato con la scritta “Parma Calcio”. Tecnicamente, laè realizzata in stampa sublimazione utilizzando ...

