La stranezza | 5 motivi del successo del film al botteghino

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 10 novembre 2022) Guida alle ragioni dietro ildi pubblico de Ladi Roberto Andò,presentato in anteprima alla 17esima Festa del Cinema di Roma e miglior debutto italiano dell'anno. È stato sulla bocca di tutti tra lo stupore generale di addetti ai lavori che da tempo si rammaricavano delle sale vuote: Ladi Roberto Andò, superando anche ilde Il colibrì di Francesca Archibugi, nel week end di uscita, a cavallo del ponte di ognissanti, ha fatto record di incassi, salendo al primo posto in classifica e battendo persino un blockbuster americano, Black Adam, con un re dell'intrattenimento come Dwayne "The Rock" Johnson. Il miglior debutto italiano dell'anno arriva, quasi a fine 2022, a dare speranza di rinascita per il cinema italiano di qualità e a fare …