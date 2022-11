La situazione a Kherson dopo l’annuncio del ritiro russo

RaiNews

Abbiamo preso atto dell'annuncio russo del ritiro da, dobbiamo vedere come evolve lasul terreno nei prossimi giorni. Quello che è chiaro, è che la Russia è sotto una forte ...'Abbiamo preso nota dell'annuncio russo sul ritiro da. Dobbiamo vedere come lasi svilupperà sul terreno nei prossimi giorni. Ma quello che è chiaro è che la Russia è sotto una ... Capo militare Usa: "Settimane per ritiro russo da Kherson". Da Usa altri 400 milioni aiuti militari - Ministro esteri Svezia 'presto' in Turchia per il dossier Nato - Ministro esteri Svezia 'presto' in Turchia per il dossier Nato Riascolta Guerra in Ucraina: Kherson, così lontana, così vicina di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Come la ritirata russa da Kherson è stata presentata sulla tv di Stato di Mosca: “Decisione difficile ma necessaria per preservare la vita dei soldati ...