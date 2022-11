La rosa e l’anteprima dei Mondiali di Germania 2022 | l’ultima squadra di Hansi Flick per il Qatar

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Latedesca della Coppa del Mondodimostra di essere di nuovo dei veri sfidanti, anche se gli ultimi anni di Jogi Löw non sono ancora stati completamente dimenticati. Picco della, questa non è – una sconfitta della Nations League contro l’Ungheria lo ha evidenziato – ma è unapiù competitiva di quella mostrata a Euro 2020. Sotto, 57 anni, lasi sente più equilibrata e quella famosa spietatezza è ritornato. Forse la migliore indicazione della loro svolta è arrivata dopo la vittoria per 2-0 contro il Liechtenstein nella prima partita in carica di: laha vinto la partita casalinga due mesi dopo 9-0 a Wolfsburg. In termini di ...