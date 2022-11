La ritirata da Kherson è solo l’ultima prova della disfatta dell’esercito russo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Russia si ritira da, la città più importante che aveva occupato in Ucraina. È stato il generale Sergej Surovikin, comandante designato da Putin per le operazioni di invasione, ad ammettere la sconfitta direttamente al ministroDifesa Sergej Shoigu. «Procedere con il ritiro delle truppe e prendere tutte le misure necessarie per garantire il trasferimento sicuro di truppe, armi ed equipaggiamento sull’altra sponda del fiume Dnepr», è stato dunque costretto a ordinare Shoigu. Una scoppola tremenda. Nonera l’unico capoluogo di regione che le forze russe avevano preso in otto mesi di guerra, ma adesso il suo controllo permetterebbe agli ucraini di prendere la Crimea per sete. «Non è stata una decisione facile» ha ammesso Surovikin, che ha assunto il comando di tutte le truppe russe in Ucraina ...