La rinascita di Locatelli | ecco cosa lo ha fatto cambiare | è bastato questo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Manuelè sempre stato considerato un grande punto di domanda alla Juve, ma ora la sua sua carriera può prendere una strada diversa. La stagione di Manuelnon era iniziata decisamente nel migliore dei modi, anzi non in molti a essere ormai convinti che il ragazzo sarebbe stato prossimo alle mancato riscatto, ma invece alcune nuove condizioni hanno completamente cambiato la sua vita. LaPresseStiamo assistendo sempre di più a una serie di cambiamenti all’interno della Juventus, con la Vecchia Signora che si augura di poter tornare finalmente ai tempi d’oro. Già nella scorsa estate si era cercato in tutti i modi di poter migliorare sempre di più la squadra, con il centrocampo che doveva essere rivoluzionato causa una serie di problemi tattici. Permotivo il grande europeo disputato da Manuel ...

Sportevai.it

...per l'eliminazione dalla Champions League poteva ulteriormente affossare i progetti di '' ... JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli,, Rabiot, ...... però, dovrà fare i conti con assenze pesantiIn casa Juve c'è odore di rivoluzione e di. ... Perin; Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Centrocampisti:, ... Juve, Locatelli racconta la sua rinascita: tutto per la maglia | Top News Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, battuta anche l'Inter 2-0 ed entusiasmo ritrovato in casa bianconera. L'amarezza dell'eliminazione in Champions è ancora nell'aria, ma i tre ...nonostante un primo tempo di grande sofferenza Locatelli e compagni sono rimasti concentrati e nella ripresa hanno sfruttato le cavalcate di Kostic per conquistare i tre punti. La Juventus non è ...