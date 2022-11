La Regione Lazio ha approvato il collegato al bilancio | tutti i dettagli

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Nella nottata tra martedì e mercoledì è statoin Consiglio regionale ilalin cui sono state introdotte, assieme a tante azioni utili alle persone, ai territori, al tessuto delle imprese del, norme che recepiscono alcuni importanti rilevi formulati dalla Sezione e dalla Procura”. Così Nicola Zingaretti, che ha firmato il suo ultimo provvedimento da Presidente della. “Si tratta di un importante passaggio – continua Zingaretti – che di fatto rappresenta l’atto conclusivo dell’XI legislatura, abbiamo una dimostrazione dell’efficacia delle funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti delle autonomie territoriali e, in particolare, delle assemblee elettive. La natura ausiliaria e collaborativa funge infatti da fondamentale ...

Il ministero dell'Istruzione fa sapere che sosterrà "tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in ...... dove confluiscono decine di artigiani provenienti da ognid'Italia. Punto di forza della ...A Roma , presso l'Hotel Cristoforo Colombo, si svolge una nuova edizione della Fiera Nazionale ...