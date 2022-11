La recessione prossima ventura | perché il vero anno-choc dell’Europa può essere il 2023

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nubi nere si vaffollando sull’Europa mentre il primo autunno caldo dell’economia di guerra procede passo dopo passo verso l’inverno e il combinato disposto di misure emergenziali messe in campo per scongiurare larischia di procrastinare ma non esorcizzare il rischio-. L’indice manifatturiero cala in tutta Europa L’ultimo, tutt’altro che simbolico, avvertimento in tal InsideOver.