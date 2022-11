La Ocean Viking verso Tolone | ma la Francia lascia in Italia altri 3 500 profughi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tra il governo francese e quello di Giorgia Meloni si è verificato il primo incidente diplomatico. La contesa è sui migranti e sulla nave di Sos mediterranèe, la, che batte bandiera norvegese. Il suo viaggio, dopo diciannove giorni passati in mare, finirà domani quando potrà attraccare al porto di, a sud est di Marsiglia. I 234 naufraghi, rimbalzati da uno stato all'altro, sbarcheranno quindi inma contemporaneamente3.500che dall'dovevano essere trasferitiParigi non saranno più accolti. Entrambe le notizie sono state rese note dal ministro dell'Interno Gerald Darmanin, secondo cui l'"non si è comportata come uno stato europeo responsabile" nella gestione delle navi ...

Alla fine, la selezione l'ha fatta anche la Francia: per 123 dei 234 migranti sbarcati a Tolone sulla Ocean Viking è scattato il "rifiuto di ingresso". Si sono invece già dileguati 26 minori - sbarcati sempre dalla nave di Sos Mediterranee - che erano ospitati in un centro d'accoglienza nel sud del paese.