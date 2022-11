La nuova vita di Irene Pivetti | Vivo con mille euro e abito nel dormitorio

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di Via Tazzoli a Monza. Eneladiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela”. Sul numero di Gente, in edicola da venerdì 11 novembre, l’ex parlamentare e l’ex imprenditrice, 59 anni, racconta la sua. Prende l’occasione per parlare dell’indagine per evasione fiscale che la riguarda, per la quale le hanno sequestrano 3,5 milioni di: “Sono una indagata, non sono neppure rinviata a giudizio. Però queste cose innescano dei processi mediatici devastanti, la banca ti impedisce di fare qualsiasi cosa. Diventa un inferno. All’improvviso frana tutto ciò che hai fatto nella tua. E di colpo sei un criminale. Mi hanno ...

