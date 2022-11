La nota attrice Taraneh Alidoosti posta sui social una foto senza il velo | rischia il carcere e le botte

TGCOM

Unadell'Iran, Taraneh Alidoosti , pubblica sui social una sua foto senza velo e con un cartello in mano su cui si legge 'Donna. Vita. Libertà', lo slogan diventato il grido di battaglia del ...Leggi Anche Iran, continuano le proteste in tutto il Paese - Sul web lo 'schiaffo al turbante' contro il regime degli ayatollah Mahsa, uccisa a 22 anni - Il movimento di dissenso è cominciato nel ... Iran, la nota attrice Taraneh Alidoosti posta sui social una foto senza il velo | Proteste anche nell'ovest del Paese L'attrice Jennifer Aniston ha raccontato di aver provato ogni sistema per provare a formare una famiglia e ha dato dei consigli alle donne.Ecco dieci cose che non sai sull'attrice Jessica Brown Findlay, celebre per aver recitato nella serie TV Downton Abbey.