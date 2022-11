La manovra prende forma | premi esentasse al lavoro | tregua fisco

(Di giovedì 10 novembre 2022) Flat tax con un doppio binario che potrebbe riguardare anche i dipendenti,fiscale, possibilita' per i datori didi riconoscerefino a 3mila euro. Ma anche una revisione ...

Quando inizia l'operazione,il controllo del satellite e finché non ci si aggancia o finché non si cattura l'oggetto, opera a pieno titolo con il veicolo spaziale. Ladi rendezvous può ...Laforma. 10 novembre 2022La prima manovra del governo Meloni prende forma. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’audizione di ieri in Parlamento ha dato più di qualche indizio sulle misure ...Il governo promette un approccio «prudente», «responsabile» e «realista» e punta a varare la nuova legge di bilancio entro fine mese:le misure allo studio ...