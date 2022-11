La Guida Ufficiale della IBSA Next Gen Cup 2022 23 | scopriamo le 16 squadre protagoniste del primo concentramento di Pesaro dal 12 al 14 novembre

Leggi su seriea24

(Di giovedì 10 novembre 2022) BANCO DI SARDEGNA SASSARI La Dinamo proverà a inserirsi nelle prime 4 puntando su talenti cresciuti in casa e spesso aggregati alla Serie A la squadrata da coach Roberto Zucca. Su tutti il classe 2005 Riccardo Pisano e i fratelli Marco e Stefano Piredda, i quali dovranno portare sulle spalle la maggior parte del contributo offensivosquadra. Ad aiutare nel reparto lunghi ci sarà anche il libanese Karim Rtail, già protagonista lo scorso anno e uomo di punta dei biancoblu date le sue spiccate qualità atletiche e realizzative. BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA Nicolas Errica e Lorenzo Baldi proveranno are un roster fisico con la loro inventiva e il tiro da tre punti. Coach Ansaloni punta tutto, infatti, sul talento dei suoi “piccoli” terribili e proverà ad emergere in un girone complicato, dove le insidie non tarderanno a ...