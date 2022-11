La galassia delle Ong tra navi | bandiere e polemiche

Leggi su agi

(Di giovedì 10 novembre 2022) AGI - Le salvi chi può. Per missione soccorritrici di uomini, donne e bambini alla deriva, le organizzazioni non governative sono da sempre, e adesso con rinnovata determinazione, sotto il fuoco die accuse. Una flotta corposa, meglio una "flotta civile" come si sono battezzate, che solca il Mare Nostrum che per alcuni divide, per altri unisce - è questione di punti di vista - l'Africa all'Europa. Una flotta che parla soprattutto tedesco. In ordine di cronaca, quella consegnata dagli ultimi giorni ad alta tensione, sono quattro le organizzazioni non governative alla ribalta. Innanzitutto MEDICI SENZA FRONTIERE con la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso battente nadiera norvegese messa in mare dalla storica ong, fondata nel 1971 da una un gruppo di medici e giornalisti francesi per portare soccorso medico-umanitario durante le emergenze, a giugno 2021. ...