LA CONFERENZA DI MISTER PALLADINO ALLA VIGILIA DI LAZIO – MONZA

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona, ilè atteso dtrasferta all’Olimpico contro ladella partita, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello ha parlato come di consueto. In calcenews è possibile vedere lastampa dell’allenatore biancorosso. Fonte articolo e foto: www.ac.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Frosinone Calcio

... che dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di venerdì durante lastampa di presentazione del match, con il ds del club altoatesino, Paolo Bravo ad accompagnarePierpaolo Bisoli . ...... l'Fc Suedtirol, si chiude in un impenetrabile no comment, rinviando ogni decisione alla... per poi precisare che la decisione sarà presa venerdì "dale dal reparto medico", ... LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO PRE ASCOLI-FROSINONE Alla vigilia della partenza per la trasferta di Ascoli, le parole del tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, nella consueta conferenza stampa. Mister Grosso,.Domani andrà in scena la sfida tra Lazio e Monza. Ecco le dichiarazioni di mister Raffaele Palladino alla vigilia del match in conferenza stampa: "Dovrà essere una partita da giocare con tanto ...