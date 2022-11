La candidata mancata che imbarazza i 5 Stelle

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un’attivista grillina fa causa al Movimento per essere stata esclusa, all’ultimo minuto e dopo aver avuto garanzie, dalle liste per il recente voto. Il motivo? Sarebbe un vecchissimo «post» sui social che sosteneva Forza Italia. «Ho subìto un’ingiustizia» dice a Panorama. E per questo, a norma di regolamento, ora esige 600 mila euro dal leader pentastellato Giuseppe Conte. Non minaccia esattamente di aprire i Cinquecome una scatoletta di tonno, ma il concetto è quello. Claudia Majolo, giovane penalista napoletana, è il karma grillino che bussa alla porta del Movimento pretendendo un risarcimento di 600 mila euro per lacandidatura alle ultime politiche. Esclusa dalle liste, contesta, all’ultimo secondo utile per vecchie dichiarazioni d’amore (politico) per Silvio Berlusconi. Un «macchia» indelebile e imperdonabile agli occhi ...