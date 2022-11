La 500 Abarth elettrica fotografata a Torino

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 22 novembre sarà il giorno della presentazione dell’attesa 500. Nel frattempo, però, il profilo Instagram di carzturbo ha pubblicato delle foto-spia scattate ache mostrano chiaramente la nuova vettura. Siccome in quel frangente si stava realizzando un servizio fotografico per le strade del capoluogo piemontese, l’auto non era camuffata, e così

elettrica cabrio dovrebbe fare parte della gamma della casa automobilistica dello scorpione. La notizia non è ancora certa al 100 per cento ma sembra assai probabile e quasi sicuramente in ...Una foto spia scattata a Torino svela le forme dell'elettrica, che sarà presentata il 22 novembre. Ad alcuni giorni dalla presentazione dellaelettrica , prima auto elettrica dello Scorpione, fissata il 22 novembre, è trapelata ...A poco meno di due settimane dal lancio, la Abarth 500 elettrica si mostra senza veli per le strade di Torino. La vettura non ha più segreti!Il 22 novembre sarà il giorno della presentazione dell’attesa 500 Abarth elettrica. Nel frattempo, però, il profilo Instagram di carzturbo ha pubblicato delle foto-spia scattate a Torino che mostrano ...