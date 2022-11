L’ Italia che conta ha ricominciato a viaggiare Si riparte | o almeno ci si prova

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) In politica è cambiato il vento, ma restano confermati buona parte dei comportamenti di chi tiene le redini del Paese. Ha ripreso attualità e confermata rispondenza ai fatti attuali quanto inciso sul frontale del Palazzo della Civiltà e del Lavoro a Roma : (glini) “un popolo di….navigatori…” Mercoledì il presidente Mattarella si è recato in visita di stato in Olanda dove si tratterrà per tre giorni. È stato accolto dal re Guglielmo e dalla regina e le ore successive sono state dedicate a impegni ufficiali. Alcuni di essi sono di interesse e peso che vanno ben oltre i limiti territoriali di entrambi i paesi. Il governo di Amsterdam promulga leggi e regolamenti fiscali, in più avalla regolamenti di borsa e simili, decisamente sui generis. Sarebbe ora che quell’organo dello stato facesse un attento esame delle responsabilità che direttamente e indirettamente si ...