Kvaratskhelia verso il pieno recupero | possibilità di vederlo almeno in panchina sabato

...Spalletti ha eguagliato Sarri dopo l'Empoli e sabato con l'Udinese proverà ad allungareil ... Tra cui, Osimhen e: cioè la coppia - gol migliore d'Italia con 14 reti.in Napoli - Udinese Le ultime news A dare le ultime notizie sulle condizioni die i tempi di recuperoNapoli - Udinese , è l'inviato di Sky Sport 24 Massimo Ugolini ...Prima erano corsette. Poi sono diventati scatti. E adesso Kvaratskhelia va di corsa verso la partita di sabato pomeriggio contro l’Udinese. Ha saltato le ultime due gare di campionato (con Atalanta ed ...Khvicha Kvaratskhelia può recuperare per la gara di sabato contro l’Udinese ma non è ancora certo di far parte dell’incontro. Sky Sport fa sapere che il calciatore può rientrare in casa Napoli, ma non ...