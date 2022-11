Corriere dello Sport

L'effetto Potter al Chelsea sembra già essere svanito. Il tecnico subentrato a settembre all'esonerato Thomas Tuchel non pare essere ancora riuscito a trovare la chiave giusta per far rendere al ...L'americano però non si è spinto oltre i due anni facendoil centrocampista che si aspettava un trattamento simile a quello riservato a Kalidou, 31enne come lui, cui sono stati ... Koulibaly fa infuriare i tifosi del Chelsea: "Assurdo" Blues eliminati dalla Coppa di Lega dopo la sconfitta contro il Manchester City: l'ex Napoli nel mirino per la distrazione in barriera in occasione del gol di Mahrez ...Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha fatto un focus su Luciano Spalletti nel corso del suo intervento in televisione.