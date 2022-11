Kiev | abbiamo riconquistato 12 villaggi a Kherson

L'annuncio diarriva dopo che l'esercito russo ha annunciato di aver iniziato a ritirarsi dalla regione di Kherson, obiettivo di una controffensiva delle forze dinell'Ucraina meridionale, ......12:42costruisce nuovo sistema di difesa per la capitale Nella regione dii genieri ... 'Oggiverificato la prontezza dell'equipaggiamento delle posizioni. Ogni giorno lavoriamo per ...Oltre la linea di Kherson i russi demoliscono ponti, posizionano mine e scavano linee di trincee. Se sia questo il primo confine fisico tracciato dalla Federazione lo diranno le prossime settimane. Pe ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...