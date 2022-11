Kherson smaschera i limiti della Russia davanti a una guerra lunga

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 novembre 2022) Secondo l'ISW, Mosca ripiega per rallentare la controffensiva. Marrone (IAI) a Huffpost: "Non credo a una trappola, ci sono motivi strutturali. I russi si sono impantanati in unad’attrito che non era stata messa in conto e che non sono in grado di reggere a causa delle sanzioni"