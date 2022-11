Kean Il Guerriero | la Juventus supera il Verona di ‘corto muso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lapiazza la quinta vittoria consecutiva e si porta, clamorosamente, al terzo posto. L’obiettivo Champions League sembrava lontanissimo solo un mese fa, adesso la squadra si è compattata e l’entusiasmo è tornato alle stelle. Si è concluso il primo posticipo della 14esima giornata del campionato di Serie A, tre punti d’oro per i bianconeri contro l’Hellas. Non è stata una partita entusiasmante per la squadra di Massimiliano Allegri, non è una novità. La sorpresa più grande riguarda comunque la striscia di vittorie consecutive, la squadra era ormai alle corde dopo la sconfitta contro il Monza. Il gruppo si è ricompattato, in particolar modo la difesa è un muro, in più arriva la giocata decisiva nei momenti caldi della partita. Il commento di Hellas-E’ arrivata la vittoria anche nella sfida contro l’Hellas ...