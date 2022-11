Kate Winslet | Mia Threapleton | madre e figlia insieme nella prima foto di I Am Ruth

(Di giovedì 10 novembre 2022)e Miavita,sul set per il primo episodio della serie antologica inglese di Channell 4, I Am.abbraccia laMiadi I Am, film tv inglese in arrivo su Channel 4. Il duovita reale mescola finzione e realtà interpretando una famiglia ancchefinzione., che a dicembre ritroveremo nel cast di Avatar: La via dell'acqua, veste i panni di, che si allarma quando sua ...

interpreta la preoccupata madre Ruth che si allarma quando sua figlia adolescente Freya (Mia Threapleton) viene consumata dai social media e dalle pressioni che ne derivano. Mentre Freya ...