Kate Moss fa festa nella notte di Londra… e il seno sguscia fuori

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 10 novembre 2022) A Londra a novembre non fa proprio caldo, soprattutto di. Manon bada alle rigide temperature inglesi. Del resto, la moda è moda e la parola chiave è “stupire”, sempre e comunque. Famosa per i suoi look sfacciati e irriverenti, solo pochi giorni fa l’iconica top model aveva incantato a New York con un abito da odalisca di Saint Laurent, che svelava le famose forme. Tornata nel Regno Unitone ha combinata un’altra delle sue, lasciando tutti a bocca aperta alle 3 del mattino. Regina dellaAl party Diet CokeEra una serata importante per. La modella ha infatti presenziato all’evento per festeggiare i quarant’anni di Diet Coke, brand per cui è direttore creativo dall’inizio dell’anno. E quando sei la stella del party, vuoi non vestirti ...